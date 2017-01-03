2017 01 03 15:40:45

Кабмін виділить кошти для перевезення останків Олександра Олеся до Києва, – Гройсман

Уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків Олександра Олеся до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Прах Олександра Олеся, так само як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів.

Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України», – йдеться у дописі.

Гройсман зазначив, що МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. Уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. У той же час при Міністерство культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як йдеться у відповідній заяві МЗС України, згідно з вказівкою Президента України відомство через Посольство України в Празі вживає заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які були ексгумовані. Повідомляє ІА ZIK.

За інформацією МЗС України на місці, де була могила Олександра Олеся, був захоронений Володимир Михайлишин, виходець з України, який донедавна доглядав поховання поета та сплачував необхідну ренту. Після смерті В.Михайлишина його син як законний спадкоємець прийняв рішення про захоронення батька у згаданому місці.

За втручання Посольства України останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

«Після відповідного рішення Посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини», – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії – примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в цю ситуацію.