2017 01 30 18:56:47

Із початку епідсезону на грип захворіли 30 жителів Полтавщини

Від початку епідсезону на грип в Полтавській області захворіли 30 чоловік.

Про це повідомив, лікар-епідеміолог ДУ «Полтавський обласний державний центр МОЗ України» Андрій Байбарза.

«З початку епідемічного сезону на Полтавщині зафіксували більше 30 випадків, наявності грипу. Це підтвердили лабораторні дослідження. В основному це грип А(Н3N2). Аби визначити його штамову приналежністі, наприклад це Гонкогнг чи інший вірус його треба направити до Лондону в центр грипу. І тоді точно буде це видно», – сказав Андрій Байбарза.

Підйом захворюваності на грип спостерігали в кінці грудня. Аналогічні випадки грипу зафіксували й по Україні.