Із початку епідсезону на грип захворіли 30 жителів Полтавщини
Від початку епідсезону на грип в Полтавській області захворіли 30 чоловік.
Про це повідомив, лікар-епідеміолог ДУ «Полтавський обласний державний центр МОЗ України» Андрій Байбарза.
«З початку епідемічного сезону на Полтавщині зафіксували більше 30 випадків, наявності грипу. Це підтвердили лабораторні дослідження. В основному це грип А(Н3N2). Аби визначити його штамову приналежністі, наприклад це Гонкогнг чи інший вірус його треба направити до Лондону в центр грипу. І тоді точно буде це видно», – сказав Андрій Байбарза.
Підйом захворюваності на грип спостерігали в кінці грудня. Аналогічні випадки грипу зафіксували й по Україні.
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