Із одного з полтавських магазинів зловмисники поцупили більше 50 шуб
До чергової частини Полтавського відділу надійшла заява від власника магазину по вулиці І. Мазепи. Повідомлялось, що уночі з магазину здійснена крадіжка жіночих шуб та іншого верхнього одягу. Проникли невідомі до крамниці, шляхом пошкодження дверей. Сума збитку встановлюється. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
У ході слідчо-оперативних заходів, правоохоронці Полтавського відділу поліції знайшли осіб, причетних до скоєного. Ними виявилися 36-річний та 33-річний непрацюючі чоловіки. Речові докази поліцейські вилучили.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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