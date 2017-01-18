2017 01 18 14:30:07

Із одного з полтавських магазинів зловмисники поцупили більше 50 шуб

До чергової частини Полтавського відділу надійшла заява від власника магазину по вулиці І. Мазепи. Повідомлялось, що уночі з магазину здійснена крадіжка жіночих шуб та іншого верхнього одягу. Проникли невідомі до крамниці, шляхом пошкодження дверей. Сума збитку встановлюється. Про це повідомляє Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області

У ході слідчо-оперативних заходів, правоохоронці Полтавського відділу поліції знайшли осіб, причетних до скоєного. Ними виявилися 36-річний та 33-річний непрацюючі чоловіки. Речові докази поліцейські вилучили.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.