2017 01 13 10:32:39

Ірина Пашко: «Відтепер боржники будуть відомі усім»

З 5 січня 2017 року, відповідно до Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі – Закону) та Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, автоматизованою системою виконавчого провадження забезпечується формування Єдиного реєстру боржників.

Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи».

Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

 прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

 найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи.

 Єдиний реєстр боржників містить:

 прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника – фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;

 найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

 найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

 номер виконавчого провадження;

 категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження та виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Тепер, якщо боржник, чиї дані внесено до Єдиного реєстру, звернеться до нотаріуса чи органів з реєстрації майна щодо відчуження нерухомості чи іншого майна, нотаріус, органи, що здійснюють реєстрацію майна, реєстратори зобов’язані відмовити у вчиненні дій та повідомити про це приватного виконавця чи орган державної виконавчої служби.