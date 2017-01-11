2017 01 11 11:30:38

Ірина Пашко розповіла про розгляд скарг у сфері державної реєстрації та реалізації положень «Антирейдерського закону» на практиці

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєсрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666- VIII , який набрав чинності 02.11.2016 (далі – антирейдерський закон).

Основною метою антирейдерського закону є забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян, а також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном.

Для належної реалізації захисту права власності, антирейдерським законом запроваджено обов’язкове сповіщення держаним реєстратором власника об’єкта нерухомого майна про його «перереєстрацію» .

Відповідно, коли реєстратор отримує пакет документів для проведення реєстраційних дій, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого буде вчинена реєстраційна дія.

У випадку, якщо власник об’єкта нерухомого майна вважає проведення відповідної реєстраційної дії рейдерським захопленням, він може подати заяву про заборону вчинення такої дії.

Заява про заборону вчинення реєстраційних дій обов’язково має бути зареєстрована в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно. Паралельно власник об’єкта нерухомого майна зобов’язаний звернутися до суду для накладення судової заборони.

Відновлення реєстраційної дії відбудеться виключно за рішенням суду, що набрало законної сили, за заявою власника об’єкта нерухомого майна про відкликання заяви про заборону вчинення реєстраційної дії, а також у випадку якщо власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк що не перевищує 10 робочих днів, не подано рішення суду (що набрало законної сили) про заборону вчинення реєстраційних дій.

Відповідне нововведення антирейдерського закону є ефективним запобіжним заходом захисту права власності від незаконного його відчудження.