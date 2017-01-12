2017 01 12 11:43:30

Ірина Пашко розповіла про результати діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у 2016 році

Одним з основних завдань Головного територіального управління юстиції є реалізація державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Завжди на всіх етапах розвитку нашого суспільства реєстрація актів цивільного стану займала чільне місце.

На сьогодні систему органів державної реєстрації актів цивільного стану Полтавської області складають 33 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, в яких працюють 144 працівники та 443 виконавчих комітетів сільських, селищних рад області.

Основними завданнями, покладеними на відділи державної реєстрації актів цивільного стану є проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, формування та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, зберігання архівного фонду.

Щороку органами державної реєстрації актів цивільного стану реєструється близько 50 тисяч актів цивільного стану та видається більше ста тисяч документів.

Зокрема, за 2016 рік зареєстровано 12 561 народжень, 24 437 смертей, 7 705шлюбів, 1 391 розірвання шлюбу, 574 зміни імені та проставлено 3 750 відміток про розірвання шлюбу в актових записах про шлюб на підставі рішень судів.

У порівнянні з 2015 роком кількість народжень зменшилась на 999 (13 560),смертей зменшилась на 63 ( 24 500), шлюбів зменшилась на 3 490 (11 195), розірвань шлюбів зменшилась на 29 (1420), зміни імені збільшилась на 53 (521), проставлено менше на 146 відміток про розірвання шлюбу на підставі рішень судів.

На підтвердження проведеної державної реєстрації органами ДРАЦС у 2016 році видано 64 102 відповідних свідоцтв та 30 255 витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У 2016 році найпоширенішими іменами, якими називали дітей є:

у дівчаток: Анастасія, Ангеліна, Анна, Аріна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дар’я, Єва, Єлизавета, Злата, Кароліна, Катерина, Кіра, Марія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія;

у хлопчиків: Андрій, Артем, Богдан, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Платон;

– рідковживані імена:

у дівчаток: Аглая, Аделіна, Алевтина, Аліса, Альбіна, Василина, Віталіна, Діана,Домініка, Евеліна, Елеонора, Емілія, Златослава, Іларія, Каміла, Лада, Олеся, Регіна,Сабіна, Сара, Стефанія, Фаїна, Христина, Ярина;

у хлопчиків: Аарон, Архип, Богуслав, Всеволод, Давид, Єлисей, Захар, Ігнат, Климентій, Лев, Лука, Марат, Маркіян, Микита, Мирон, Натан, Нестор, Никон, Орест, Остап, Радислав, Родіон, Семен, Серафим, Світозар, Теодор, Тимур, Юлій, Ян;

– дивні та нетрадиційні імена надані:

дівчаткам: Адель, Айан, Альфія, Амалія, Амелія, Аміна, Анабель, Анісія, Аріанна, Арінета, Асі, Даміра, Дана, Даніка, Даніела, Даніель, Деніза, Еліка, Еліф Алара, Еля, Ельміра, Емілі Енн, Еріна, Євангеліна, Жасміна, Загра, Заріна, Іуліанія, Кароліна-Маріам, Катріна, Крістіна, Лікерія, Мадіна, Меліса, Меріда, Мія, Ная, Ніколь, Олівія, Розаліна, Сєлєстіна, Славяна, Сюзанна, Ханна, Ясміна;

хлопчикам: Агрон, Алан, Амін, Амір, Араік, Армандо, Аслан, Вартан, Дамір, Девід, Ділан, Емір, Ерік, Заргалам, Заур, Златомир, Імір, Кірон, Кіян, Мамед, Мурат, Омар, Радмір, Ратибор, Рінат, Річард, Рустам, Самір, Тамерлан, Теймур, Умуд, Шаміль.

Дивні та нетрадиційні випадки зміни імен, зареєстровані відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області:

прізвищ: «Хазанова» на «Морріс», «Свириденко» на «Буладжи», «Шудря» на «Архангел», «Дмитрик» на «Колінз», «Машинський» на «Брін», «Сергієнко» на «Ходіс», «Савута» на «Кахведжі», «Костів» на «Бен Кхедер», «Сторчак» на «Ельшехі», «Яковенко» на «Махт», «Лох» на «Костенко», «Попа» на «Сулім», «Череп» на «Мілованов», «Пащенко» на «Великодний», «Криворучко» на «Босс»;

імен: «Світлана» на «Лана» .

Загальний архівний фонд відділів державної реєстрації актів цивільного стану області на сьогодні становить 43 572 книги, з них 20 328 книг зберігаються у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції.

У 2016 році до Державного архіву Полтавської області на постійне зберігання передано 26 книг державної реєстрації актів цивільного стану за 1940 рік.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Полтавської області успішно на достойному рівні реалізують нові ініціативи та сервіси Міністерства юстиції України, які впроваджувались протягом минулого року.

Одним з найбільш популярних та затребуваних сервісів Міністерства юстиції України на сьогоднішній день є видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологовому будинку.

Полтава стала дев’ятим містом в Україні, де 20 жовтня 2015 року таку послугу презентував Міністр юстиції України Павло Петренко в Перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.

Вже з березня 2016 року ця послуга надається в усіх діючих пологових будинках Полтавської області, яких на сьогоднішній день – 20, в яких здійснюють прийом та видачу документів працівники 19 відділів державної реєстрації актів цивільного стану області.

Також враховуючи, що Перинатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні приймає породіль з усієї області, то реалізувати своє право на отримання документа про народження дитини в пологовому будинку може жителька практично будь-якого району області.

З моменту впровадження послуги станом на 01.01.2017 нею скористалися 3 816громадян, якими отримано 3 891 свідоцтво про народження немовлят, з них у 2016 році –3 665 громадян та отримано 3 712 свідоцтв, що становить 42 % від загальної кількості дітей, зареєстрованих відділами державної реєстрації актів цивільного стану, які надають таку послугу.

З 20 листопада 2015 року в Україні запроваджено новий прогресивний електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Прийняття, розгляд та видачу документів, поданих для проставлення апостиля відтепер здійснююють територіальні органи юстиції, а саме: відділи державної реєстрації актів цивільного стану.

Найважливішою функцією Електронного Реєстру апостилів є дистанційне опрацювання документів органами, уповноваженими на проставлення апостиля. Завдяки використанню сучасних технологій громадяни і юридичні особи можуть отримати дану послугу за місцем свого перебування у будь-якій області, без потреби витрачати кошти і час на поїздку до Києва.

У Полтавській області уповноваженими на прийняття офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформлюються нотаріусами України, для проставлення на них апостиля визначено 11 відділів державної реєстрації актів цивільного стану, до яких за період з 20.11.2015 по 31.12.2016 звернулись1185 громадян та опрацьовано 1958 документів.

На офіційному веб – сайті Головного територіального управління юстиції розміщений спеціальний відеоролик, який наочно демонструє всі можливості та переваги сервісу з проставлення електронного апостиля.

Для зручності громадян та уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Міністерством юстиції України запроваджений пілотний проект (електронний сервіс) «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

З 07.09.2015 року 10 відділів державної реєстрації актів цивільного стану Полтавської області долучилися до пілотного проекту Міністерства юстиції України щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, отримання документів, он-лайн консультацій через мережу Інтернет.

З моменту запровадження електронного сервісу на Полтавщині 141 особаскористалися даною послугою, з них у 2016 році – 115 осіб .

Також в області реалізується послуга попереднього електронного запису через мережу Інтернет у режимі он-лайн на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через веб-сайт Головного територіального управління юстиції, зокрема у 2016 році нею скористались 269 громадян.