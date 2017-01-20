Ірина Пашко розповіла про діяльність комісії по розгляду скарг у сфері державної реєстрації та реалізації положень «антирейдерського закону» на практиці

2017 01 20 12:06:55

Ірина Пашко розповіла про діяльність комісії по розгляду скарг у сфері державної реєстрації та реалізації положень «антирейдерськог о закону» на практиці

Однією з новел «антирейдерськог о» закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06 жовтня 2016 року № 1666-VIII є формування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) за результатами державної реєстрації прав. Про це повідомила начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.



Крім того, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації» від 9 листопада 2016 № 806, що регулює на підзаконному рівні вимоги «антирейдерськог о» закону, внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації, зокрема, щодо форми та змісту витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

Так, відповідно до абзацу 2 пункту 22 Порядку державно ї реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2016 року № 1127, витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий державним реєстратором у паперовій формі шляхом друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Враховуючи вищевикладене, у власника нерухомого майна є можливість отримати паперове підтвердження з підписом та печаткою реєстратора при реєстрації нерухомості.