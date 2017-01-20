2017 01 20 15:10:16

Ірина Пашко повідомила про порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Мін’юстом зроблено ще один крок назустріч захисту власності громадян та іноземних інвесторів. Відтепер контроль державних реєстраторів буде забезпечено не лише шляхом розгляду скарг, які надходять до Мін’юсту, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації (далі – Порядок).

Порядок передбачає три складові контролю, що проводитиметься безпосередньо Мін’юстом :

1) камеральна перевірка у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації під час розгляду скарги, поданої відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

2) камеральна перевірка у разі підготовки обґрунтованих подань територіальними органами юстиції;

3) моніторинг реєстраційних дій, результати якого, в свою чергу, можуть стати підставою для камеральної перевірки окремого державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації.

Міністерство юстиції регламентує прозорість процедури такого моніторингу, декларуючи висвітлення на власному офіційному веб-сайті інформації про його періодичність і строки, переліку державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких заплановано здійснення відповідних заходів, а також про критерії, за якими ці заходи здійснюватимутьс я.

Виключний перелік зазначених критеріїв визначений пунктом 4 Порядку. Такими критеріями є:

1) порушення строків реєстрації;

2) проведення реєстраційних дій в неробочий час («неробочими» при цьому є проміжки часу з 00 до 07 години та з 22 до 00 годин у понеділок – суботу, а також неділя і святкові дні);

3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

5) скасування (видалення) записів з реєстрів;

6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.

У разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін’юсту в обов’язковому порядку зазначає про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій та складає відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Камеральна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Наказ Мін’юсту про проведення камеральної перевірки в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті.

Під час проведення камеральної перевірки комісія має право:

1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;

2) витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;

3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.

Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.

За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст на підставі довідки комісії приймає мотивоване рішення відповідно до Законів у формі наказу.

Рішення, передбачені пунктами 1 і 2 частини 2 статті 37-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктами 1 і 2 частини 2 статті 34-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» – тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до реєстру; анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до реєстру – виконуються технічним адміністратором реєстрів.

Рішення, передбачені пунктом 3 частини другої статті 37-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктом 3 частини 2 статті 34-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» – притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації – виконуються посадовою особою Мін’юсту шляхом складення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності .

Рішення, передбачені пунктом 4 частини 2 статті 37-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктом 4 частини 2 статті 34-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» – направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю – виконуються шляхом надіслання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мін’юсті подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Копії рішення, прийнятого за результатами проведеної камеральної перевірки, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику (в разі розгляду скарги), державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.