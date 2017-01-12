Ірина Пашко підвела підсумки реалізації державної політики з питань банкрутства у 2016 році
Одним із завдань Головного територіального управління юстиції у Полтавській області є реалізація державної політики з питань банкрутства.
У 2016 році Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області:
– здійснено 43 перевірки діяльності арбітражних керуючих, з них 12 планових та 31 позапланова;
– за результатами перевірок видано 8 розпоряджень про усунення порушень та 13 приписів про недопущення повторних порушень;
– за результатами роботи з 14 пропозицій про внесення Міністерством юстиції України подань про накладення на арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень, Дисциплінарною комісією прийнято: 4 рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого; 4 попередження; 4 подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення відхилено; 2 пропозиції перебувають на розгляді;
– забезпечено супроводження у судах справ про банкрутство підприємств з державною часткою власності (10 підприємств).
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