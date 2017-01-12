2017 01 12 12:23:41

Ірина Пашко підвела підсумки реалізації державної політики з питань банкрутства у 2016 році

Одним із завдань Головного територіального управління юстиції у Полтавській області є реалізація державної політики з питань банкрутства.

У 2016 році Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області:

– здійснено 43 перевірки діяльності арбітражних керуючих, з них 12 планових та 31 позапланова;

– за результатами перевірок видано 8 розпоряджень про усунення порушень та 13 приписів про недопущення повторних порушень;

– за результатами роботи з 14 пропозицій про внесення Міністерством юстиції України подань про накладення на арбітражних керуючих дисциплінарних стягнень, Дисциплінарною комісією прийнято: 4 рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого; 4 попередження; 4 подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення відхилено; 2 пропозиції перебувають на розгляді;

– забезпечено супроводження у судах справ про банкрутство підприємств з державною часткою власності (10 підприємств).