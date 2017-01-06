2017 01 06 13:31:26

Інформаційна система до запровадження відшкодування вартості ліків на Полтавщині у стадії підготовки

Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак за участю заступника директора ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» Сергія Дяченка, заступників директора та головних фахівців ДОЗ провів робочу нараду з проведення підготовчої роботи по впровадженню в області системи відшкодування пацієнтам вартості ліків від серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми.

Було підкреслено, що необхідно використати напрацювання 2012-2013 років щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою.

Сергій Дяченко запропонував протягом січня-лютого доопрацювати наявну інформаційну систему з персоніфікованог о реєстру пацієнтів, призначення необхідних лікарських засобів відповідно до протоколів лікування за всіма нозолологічними формами серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми.

Інформаційна система має бути захищеною зі збереженням персональних даних пацієнтів, зручною в роботі та співпрацювати з аптечною мережею, яка буде забезпечувати пацієнтів ліками.

Група технічних спеціалістів ДОЗ здійснить тестування напрацьованої системи та проведе навчання фахівців з міст і районів області.

Головні фахівці ДОЗ отримали конкретні доручення по наповненню інформаційної системи.

Передбачається, що інформаційна система стратегічно буде відпрацьована для використання під час реалізації субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та імплементована до національної системи.