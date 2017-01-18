2017 01 18 15:40:10

Хвора на лейкоз однорічна полтавка потребує термінової допомоги

24 вересня 2016 року Каті Поповій виповнився 1 рік. А вже 3 місяці потому, 26 грудня, мама Наталія і тато Андрій були шоковані діагнозом лікарів – гострий мієлоїдний лейкоз. Того ж дня дитину госпіталізували до Полтавської міської дитячої лікарні, а наступного – перевезли до Київа на обстеження. Терміново було розпочато лікування.

Наразі дитина проходить у столиці перший цикл дороговартісної хіміотерапії, а їх потрібно буде 2-3 цикли. Після цього найголовніше – пересадка кісткового мозку. Попередня вартість такої операції – 240 тисяч євро (сума буде уточнена після досягнення ремісії від хіміотерапії).

Щоденні витрати на донорів, на виготовлення тромбоконцентрату (рівень тромбоцитів у крові Катюші постійно падає до критичного), закупівля підтримуючих препаратів і супутніх медикаментів обходяться батькам в десятки й сотні тисяч гривень.

Контакти та реквізити для допомоги:

+38 (099) 955-25-88 (матір — Наталія Павлівна),

+38 (066) 975-55-06 (батько — Андрій Юрійович).

Картка «ПриватБанк»: 4731 2171 0847 1275 (Попова Наталія Павлівна).

Також на підтримку Катрусі проходять благодійні ярмарки, фотосесії та онлайн-аукціони. Інформація про них (як і всі підтверджуючі документи) є в групах допомоги Каті Поповій у соцмережах. Приєднуйтеся, будь ласка! Чимось допомогти може кожен!

Facebook – https://www.facebook.com/groups/1839251566317469.

ВКонтакте – https://vk.com/club136439892.

Однокласники – https://ok.ru/group/53507109683266.

Найближча з подій – черговий благодійний ярмарок. 22 січня о 9.00 біля «Екомаркету» (м. Полтава, м-н Половки). Купуйте те, що Вам потрібно, за ту ціну, яку можете заплатити. Ви також можете допомогти речами, іграшками, випічкою для проведення ярмарку.