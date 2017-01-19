2017 01 19 09:18:12

Громадянин Росії розповів про службу в “арміі” так званої ДНР

18 січня на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. Сюжет про нього оприлюднило Військове телебачення України.

У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м.Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.