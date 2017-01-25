Громадська рада Лубен обговорила підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі
На засіданні Громадської ради при Лубенській міській раді обговорили можливе підвищення вартості проїзду в маршрутному таксі, що курсують по місту. Про це повідомили у Лубенській міській раді.
У роботі взяли участь перший заступник міського голови Олександр Шингарій, секретар міської ради Олександр Карпець.
Порядок денний останнього засідання Громадської ради при Лубенській міській раді перед складанням повноважень «старого» складу передбачав також розгляд питання про можливе підвищення вартості проїзду в маршрутному таксі, що курсують по місту (перевізник ФОП Д.В.Волик).
Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Ірина Хакало розповіла про законодавчий бік щодо цін та ціноутворення у розрізі обговорення теми.
Перед членами Громадської ради виступив запрошений перевізник Дмитро Волик, який пояснюючи необхідність підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі, що курсують містом, детально обґрунтував складову, що впливає на формування тарифу.
Питання набуло широкого обговорення під час проведення засідання. Члени Громадської ради не виносили поспішних рішень, погодившись, що питання потребує доопрацювання.
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