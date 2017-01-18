2017 01 18 14:28:46

Графік прийому громадян в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (Державна фінансова інспекція в Полтавській області) доводить до відому громадськості графік особистого прийому громадян, працівників структурних підрозділів управління та представників організацій керівництвом Управління.

Начальник Управління Салогуб щовівторка 1100-1200,

Північно-східного офісу Ірина Іванівна 1700-1800

Держаудитслужби в

Полтавській області

Заступник начальника Міхаліс щочетверга 1100-1200,

Управління-начальник Ірина Володимирівна 1700-1800

відділу

За бажанням відвідувачів на особистий прийом може здійснюватися попередній запис.

Запис на особистий прийом здійснюється за телефоном (05322) 2 59 90.