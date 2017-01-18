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Прес-релізи



2017 01 18 14:28:46

Графік прийому громадян в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (Державна фінансова інспекція в Полтавській області) доводить до відому громадськості графік особистого прийому громадян, працівників структурних підрозділів управління та представників організацій керівництвом Управління.

Начальник Управління                Салогуб                        щовівторка         1100-1200,

Північно-східного офісу           Ірина Іванівна                                             1700-1800                     

Держаудитслужби в

Полтавській області                                                                                                                                                                                    

Заступник начальника                   Міхаліс                        щочетверга       1100-1200,

Управління-начальник            Ірина Володимирівна                                  1700-1800

відділу                                 

                                                                                                                        

За бажанням відвідувачів на особистий прийом може здійснюватися попередній запис.                                         

Запис на особистий прийом здійснюється за телефоном (05322) 2 59 90.

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