2017 01 11 13:48:03
Графік особистого прийому громадян керівництвом інспекції Держенергонагляду в Полтавській області
На сайті Полтавської ОДА оприлюднили графік особистого прийому громадян керівництвом інспекції Держенергонагляду в Полтавській області.
|Дні, години прийому
|Назва підрозділу, посада, ПІБ керівника
|№ мобільного телефону
|
Інспекція Держенергонагляду у Полтавській області
36004 м. Полтава, бульвар Б. Хмельницького, 12-А
|
Середа
з 14-00 до 17-00 год.
|Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Північному регіоні – начальник інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Бречко Володимир Вікторович
|
050-301-75-25
|
Вівторок
з 09-00 до 14-00 год.
|Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Гура Роман Володимирович
|
050-405-83-84
|
Четвер
з 13-00 до 17-00 год.
|Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – начальник відділу енергетичного нагляду– старший державний інспектор з енергетичного нагляду Скотаренко Андрій Анатолійович
|
050-367-06-65
|
Кременчуцьке відділення Інспекції Держенергонагляду у Полтавській області
39601, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 22
|
Вівторок
з 09-00 до 14-00 год.
|Начальник – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Харченко Едуард Борисович
|
050-301-75-33
|
Лубенське відділення Інспекції Держенергонагляду у Полтавській області
37503, Полтавська область, м. Лубни, вул. Гоголя 1/10, офіс 3
|
Вівторок
з 09-00 до 14-00 год.
|Начальник – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Дончик Олег Іванович
|
050-413-82-70
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