Графік особистого прийому громадян керівництвом інспекції Держенергонагляду в Полтавській області

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Інспекція Держенергонагляду у Полтавській області

Середа з 14-00 до 17-00 год.

Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Північному регіоні – начальник інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Бречко Володимир Вікторович