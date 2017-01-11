MENU
Анонс, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 11 13:48:03

Графік особистого прийому громадян керівництвом інспекції Держенергонагляду в Полтавській області

На сайті Полтавської ОДА оприлюднили графік особистого прийому громадян керівництвом інспекції Держенергонагляду в Полтавській області.

Дні, години прийому Назва підрозділу, посада, ПІБ керівника № мобільного телефону

Інспекція Держенергонагляду у Полтавській області

36004 м. Полтава, бульвар Б. Хмельницького, 12-А

Середа

з 14-00 до 17-00 год.

 Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Північному регіоні – начальник інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Бречко Володимир Вікторович

050-301-75-25

Вівторок

з 09-00 до 14-00 год.

 Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Гура Роман Володимирович

050-405-83-84

Четвер

з 13-00 до 17-00 год.

 Заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Полтавській області – начальник відділу енергетичного нагляду– старший державний інспектор з енергетичного нагляду Скотаренко Андрій Анатолійович

050-367-06-65

Кременчуцьке відділення Інспекції Держенергонагляду у Полтавській області

39601, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 22

Вівторок

з 09-00 до 14-00 год.

 Начальник – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Харченко Едуард Борисович

050-301-75-33

Лубенське відділення Інспекції Держенергонагляду у Полтавській області

37503, Полтавська область, м. Лубни, вул. Гоголя 1/10, офіс 3

Вівторок

з 09-00 до 14-00 год.

 Начальник – старший державний інспектор з енергетичного нагляду Дончик Олег Іванович

050-413-82-70

 

Loading...

48 queries in 0,410 seconds.