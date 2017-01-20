2017 01 20 11:10:04

Горішні Плавні приєднались до всеукраїнської акції “Велика Українська Хода”

У Горішніх Плавнях на Театральній площі відбулася Всеукраїнська акція «Велика українська хода», яку організувала волонтер Катерина Валевська за підтримки громадської організації «Учасників бойових дій на Сході України» (голова Кирило Бегейма). Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Разом із учасниками АТО волонтер на площі розвісила понад 245 прапорів, які розписані жителями різних міст і селищ України. Метою акції є вшанувати пам`ять загиблих героїв Майдану та АТО, а також пронести через всю Україну дух патріотизму і єдності, об`єднати всіх українців заради миру та перемоги.

«Полотнища мандрують від бригад до батальйонів, від міста до міста. Акція проводиться на честь героїв Майдану, героїв АТО заради миру й перемоги, – повідомила волонтер. – Я подорожую Україною, вшановую пам’ять Героїв України, збираю найсильніші думки патріотів-українців, і таким чином, разом з вами, наближаємо наш час Перемоги».

Міський голова Дмитро Биков, секретар міської ради Сергій Дорота відвідали місце проведення акції, поспілкувалися з ініціаторкою заходу Катериною Валевською, містянами.

Голова громадської організації «Учасників бойових дій на Сході України» Кирило Бегейма у спілкування зазначив, що Всеукраїнська акція піднімає бойовий дух, утверджує пам’ять про бойових побратимів.