2017 01 25 15:28:24

Головою Громадської ради при Лубенській РДА став учасник АТО Віктор Новіков

Сьогодні відбулися установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Лубенській районній державній адміністрації, а також перше засідання новообраної Громадської ради.

Участь у зборах взяли представники інститутів громадянського суспільства, що подали документи, голова Лубенської райдержадміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови Лубенської райдержадміністрації Ігор Нестеренко, начальник відділу внутрішньої політики та контролю апарату райдержадміністрації Тетяна Бутрим.

На установчих зборах було встановлено граничну чисельність Громадської ради у кількості 20 осіб, а також сформовано та затверджено її персональний склад. Таким чином, новообраний дорадчий орган став до роботи та провів своє перше засідання, порядок денний якого передбачав обрання голови Громадської ради при Лубенській райдержадміністрації, його заступників та Секретаріату Громадської ради, ухвалення Положення про Громадську раду та затвердження бланку.

Перед представниками громадських організацій виступила Тетяна Качаненко, голова Лубенської райдержадміністрації. Вона привітала усіх з початком роботи, побажала мудрості, виважених рішень, подякувала за роботу й чітку позицію попередньому голові Громадської ради Миколі Крутію та порекомендувала на посаду голови Громадської ради керівникагромадської організації «Центр допомоги учасникам АТО» Новікова Віктора, учасника АТО, патріота України, людину активної громадянської позиції. Установчі збори під головуванням Фелікса Банкова дану кандидатуру підтримали та одностайно обрали Віктора Новікова головою Громадської ради при Лубенській райдержадміністрації.

«Я людина нова, тому дуже розраховую на вашу підтримку та досвід. Будемо вчитися», – сказав новообраний голова Віктор Новіков та подякував за висловлену довіру.

Громадська рада продовжила свою роботу вже під керівництвом нового голови та обрала трьох заступників – Сергія Тимошенка, Тетяну Погорілу та Фелікса Банкова, – і, за пропозицією голови райдержадміністрації, секретаря Тетяну Бутрим. Останнім питанням було обговорення пропозицій до плану роботи Громадської ради на 2017 рік. Його перенесено та включено до порядку денного наступного засідання Громадської ради, яке заплановане на 28 лютого 2017 року».