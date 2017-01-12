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Полтавщина, Суспільство



2017 01 12 12:37:03

Головне про розміри державних соціальних допомог у 2017 році

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Статтею 7 Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 544 грн, з 1 травня -1 624 грн, з 1 грудня – 1 700 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року – 1 355 грн, з 1 травня – 1 426 грн, з 1 грудня – 1 492 грн;

 – дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня – 1 860 грн;

– працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1 600 грн, з 1 травня – 1684 грн, з 1 грудня – 1762 грн;

– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1 247 грн, з 1 травня – 1312 грн, з 1 грудня – 1373 грн.

Виходячи з встановлених прожиткових мінімумів розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році становитимуть:

 

2017

з січня

з травня

з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

400

421

440,5

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата:

860,00

 

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

130,0

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму  для дитини відповідного віку

та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

1 355

1 426

1 492

 

максимальний

від 6 до 18 років

1 689

1 777

1 860

 

максимальний

від 18 до 23 років

1 600

1 684

1 762

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2710

2852

2984

від 6 до 18 років

3378

3554

3720

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

677,5

713

746

від 6 до 18 років

844,5

888,5

930

Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2 710

2 852

2 984

від 6 до 18 років

3 378

3 554

3 720

від 18 до 23 років

3 200

3 368

3 524

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок

психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1 544

1 624

1 700

 

Статтею 9 вищезазначеного Закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей – 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 % відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

 

з січня

з травня

з грудня

   для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму  для працездатних осіб)

   336

353,64

370,02

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність)

  1 247

1 312

1 373

для дітей віком (85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку):

 

 

 

до 6 років

1 151,75

1212,1

1 268,2

під 6 до 18 років

1 435,65

1 510,45

1 581

від і 8 до 23 років (за умови навчання)

1 360

1 431,4

1 497,7

Доплата на дітей віком від:

 

 

 

0 до ІЗ років

250

13 до 18 років

500

 

Крім  того, Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами).

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства

та дітям-інвалідам у 2017 році:

Державна соціальна допомога

з січня

з травня

з грудня

інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2 561,90

2 695,40

2 821,10

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1 870,50

1 968,00

2 059,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітеи-інвалідів

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2 227,90

2 344,40

2 453,10

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1 550,40

1 631,40

1 707,10

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на

ДОГЛЯД

2 561,90

2 695,40

2 821,10

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1 717,40

1 806,90

1 891,10

 

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1 309,35

1 377,60

1 441,65

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

2 664,35

2 803,60

2 933,65

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

1 986,85

2 090,60

2 187,65

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД

2 998,35

3 154,60

3 301,65

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД

Мітки:

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