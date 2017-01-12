2017 01 12 12:37:03

Головне про розміри державних соціальних допомог у 2017 році

Статтею 7 Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 544 грн, з 1 травня -1 624 грн, з 1 грудня – 1 700 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року – 1 355 грн, з 1 травня – 1 426 грн, з 1 грудня – 1 492 грн;

– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня – 1 860 грн;

– працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1 600 грн, з 1 травня – 1684 грн, з 1 грудня – 1762 грн;

– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1 247 грн, з 1 травня – 1312 грн, з 1 грудня – 1373 грн.

Виходячи з встановлених прожиткових мінімумів розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році становитимуть:

2017 з січня з травня з грудня Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 400 421 440,5 Допомога при народженні дитини 41 280,0 одноразова виплата: 10 320,0 щомісячна виплата: 860,00 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 130,0 Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: максимальний до 6 років 1 355 1 426 1 492 максимальний від 6 до 18 років 1 689 1 777 1 860 максимальний від 18 до 23 років 1 600 1 684 1 762 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 2710 2852 2984 від 6 до 18 років 3378 3554 3720 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: максимальний до 6 років 677,5 713 746 від 6 до 18 років 844,5 888,5 930 Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 2 710 2 852 2 984 від 6 до 18 років 3 378 3 554 3 720 від 18 до 23 років 3 200 3 368 3 524 Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 1 544 1 624 1 700

Статтею 9 вищезазначеного Закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей – 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 % відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

з січня з травня з грудня для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 336 353,64 370,02 для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) 1 247 1 312 1 373 для дітей віком (85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку): до 6 років 1 151,75 1212,1 1 268,2 під 6 до 18 років 1 435,65 1 510,45 1 581 від і 8 до 23 років (за умови навчання) 1 360 1 431,4 1 497,7 Доплата на дітей віком від: 0 до ІЗ років 250 13 до 18 років 500

Крім того, Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами).

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства

та дітям-інвалідам у 2017 році: