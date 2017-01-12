Головне про розміри державних соціальних допомог у 2017 році
Статтею 7 Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 544 грн, з 1 травня -1 624 грн, з 1 грудня – 1 700 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року – 1 355 грн, з 1 травня – 1 426 грн, з 1 грудня – 1 492 грн;
– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня – 1 860 грн;
– працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1 600 грн, з 1 травня – 1684 грн, з 1 грудня – 1762 грн;
– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1 247 грн, з 1 травня – 1312 грн, з 1 грудня – 1373 грн.
Виходячи з встановлених прожиткових мінімумів розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році становитимуть:
2017
з січня
з травня
з грудня
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
400
421
440,5
Допомога при народженні дитини
41 280,0
одноразова виплата:
10 320,0
щомісячна виплата:
860,00
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку
130,0
Допомога на дітей одиноким матерям
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
1 355
1 426
1 492
максимальний
від 6 до 18 років
1 689
1 777
1 860
максимальний
від 18 до 23 років
1 600
1 684
1 762
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
2710
2852
2984
від 6 до 18 років
3378
3554
3720
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
677,5
713
746
від 6 до 18 років
844,5
888,5
930
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
на дітей віком:
максимальний
до 6 років
2 710
2 852
2 984
від 6 до 18 років
3 378
3 554
3 720
від 18 до 23 років
3 200
3 368
3 524
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
1 544
1 624
1 700
Статтею 9 вищезазначеного Закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 %, для дітей – 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 % відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:
з січня
з травня
з грудня
для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
336
353,64
370,02
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)
1 247
1 312
1 373
для дітей віком (85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку):
до 6 років
1 151,75
1212,1
1 268,2
під 6 до 18 років
1 435,65
1 510,45
1 581
від і 8 до 23 років (за умови навчання)
1 360
1 431,4
1 497,7
Доплата на дітей віком від:
0 до ІЗ років
250
13 до 18 років
500
Крім того, Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами).
Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам у 2017 році:
Державна соціальна допомога
з січня
з травня
з грудня
інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд
2 561,90
2 695,40
2 821,10
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд
1 870,50
1 968,00
2 059,50
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
1 247,00
1 312,00
1 373,00
інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
1 247,00
1 312,00
1 373,00
на дітеи-інвалідів
1 247,00
1 312,00
1 373,00
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд
2 227,90
2 344,40
2 453,10
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд
1 550,40
1 631,40
1 707,10
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на
ДОГЛЯД
2 561,90
2 695,40
2 821,10
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
1 717,40
1 806,90
1 891,10
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою
1 309,35
1 377,60
1 441,65
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
2 664,35
2 803,60
2 933,65
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
1 986,85
2 090,60
2 187,65
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД
2 998,35
3 154,60
3 301,65
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+