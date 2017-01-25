2017 01 25 20:06:14

Головна волейбольна команда Полтавщини вперше у 2017-му зіграє на своєму майданчику

27-28 січня у Лубнах відбудуться матчі десятого туру Суперліги чемпіонату України з волейболу. Місцевий ВК «Фаворит» двічі зіграє проти ВК «Дніпро» з однойменного міста.

Перший матч відбудеться 27 січня і розпочнеться о 16:00. Друга гра відбудеться днем пізніше. Початок о 12:30. Вхід для вболівальників вільний, повідомляє «полтавщина спорт».