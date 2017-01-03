Голова ОБСЄ їде на Донбас

Як повідомляє “Урядовий портал” 3-4 січня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Діючий голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.
Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ із станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій.
П.Клімкін та С.Курц обговорять зусилля Австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в та навколо України, у т.ч. щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей
Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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