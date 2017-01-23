«Голос країни-7» успішно стартував на «1+1» та став найрейтинговішою програмою тижня
Вчора, 22 січня, о 21:00 на телеканалі «1+1» відбулась успішна прем’єра сьомого сезону головного вокального проекту країни «Голос країни» виробництва «1+1 Продакшн» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.
Програма пройшла із високими показниками телеперегляду: по аудиторії 18-54 (Україна) її рейтинг становив 8.2%, частка – 21.0%, по 18-54 (міста 50К+) – 7.6% та 21.1%, відповідно.
«Голос країни» став найрейтинговішою програмою попереднього тижня за обома цільовими, а за аудиторією 18-54 (50К+) також і найрейтинговішим телепродуктом на українському ТБ з початку 2017 року.
«Голос країни» із значним відривом лідирував у слоті показу.
ТОП-6 каналів у слоті програми «Голос країни» (22.01.2017, частка 18-54 (Україна) та 18-54 (50К+)).
Нагадаємо, цього сезону кількість «сліпих прослуховувань» у проекті збільшилася до семи епізодів, а кількість учасників у кожній команді зросла до шістнадцяти. Переможець «Голосу країни-7» отримає можливість записати пісню і зняти кліп, а також власну квартиру в Києві.
Дивіться «Голосу країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».
Показники розраховані на основі попередніх даних. Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК; оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом 1+1. Показники розраховані для цільових аудиторій: 18-54 (Україна) та 18-54 (50К+). Детальніше по показникам та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/about/glossary/
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