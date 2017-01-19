2017 01 19 16:40:50

Глобинці на чолі з міським головою взяли участь у Хрещенських обрядах

Зранку на території Глобинської Свято-Михайлівської церкви у місті Глобине відбулися релігійні заходи з нагоди свята Водохрещі. Православні жителі міста та навколишніх сіл зібралися на подвір’ї церкви, та провели обряд посвяти «йорданської» води. Про це повідомляють на сайті Глобинської міської ради

Християнський обряд посвячення води проводив митрофорний протоієрей, настоятель Глобинської Свято-Михайловської церкви отець Володимир.

До дня свята Водохрещі на Центральному ставку річки Сухий Омельник у Глобиному, було прорубано та обладнано місце для традиційних хрещенських купань. Зроблено дерев’яну доріжку, а саму ополонку обрамлено дошками та поміщено дерев’яну драбинку для зручності.

Долучитися до цього заходу вирішили і в Глобинській міській раді. От уже декілька років поспіль бере участь в купаннях на Водохрещу Глобинський міський голова Станіслав Джусь. Цього року його підтримали заступник міського голови Олександр Артюшенко, працівник міськвиконкому Роман Калініченко та житель міста Глобине Юрій Чемелюх. Напередодні були й інші бажаючі долучитися до священної купелі та сильні морози злякали «охочих». Станіслав Джусь від своїх намірів не відступився та, як годиться, тричі занурився в водяну купель річки Сухий Омельник.