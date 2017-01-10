2017 01 10 18:22:51

ХК «Кременчук» офіційно дозаявив Віталія Андрейківа

Новий-старий захисник кременчуцької команди зможе допомогти партерам зіграти проти «Витязя»

Перед стартом у другій частині сезону в Українській хокейній лізі 2016/2017 ХК «Кременчук» дозаявив захисника Віталія Андрейківа, який повернувся до лав команди Дмитра Підгурського. Про це офіційно повідомила прес-служба клубу, повідомляє «Полтавщина Спорт».