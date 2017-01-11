Поліцейські Полтавщини розшукали викрадений автомобіль у Сумській області
До Гадяцького відділу поліції зі служби 102 надійшло повідомлення від 30-річного мешканця Гадяцького району про те, що він виявив відсутність свого автомобіля, який залишив на вулиці біля будинку своїх знайомих. Вранці наступного дня заявник вийшов на подвір’я, але транспортного засобу вже не було. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.
У ході проведення ряду заходів, оперативники встановили особу, причетну до угону. 42-річний зловмисник того дня також був у цьому будинку.
Поліцейські виявили автомобіль в одному з населених пунктів Сумської області, а через кілька годин правоохоронці затримали і підозрюваного.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
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