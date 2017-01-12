2017 01 12 23:50:56

ФК “Полтава” потрапив під санкції

КДК ФФУ запровадив санкції проти низки клубів Першої ліги за невиконання раніше винесених органом рішень.

Про це повідомили на сайті ua-football

У повідомленні йдеться , що ФК “Полтава” позбавлений трьох очок у чемпіонаті України серед команд Першої ліги сезону 2016/17.

Крім того, ФК “Тернопіль” і МФК “Миколаїв” заборонено реєструвати в ФФУ нових гравців до моменту повного виконання раніше прийнятих рішень КДК.

Зазначимо, що про які саме порушення йдеться – не повідомляється.