2017 01 25 10:35:29

ФАО та Мінагрополітики розробляють процедуру впровадження консолідації сільгоспземель в Україні

Продовольча й сільськогосподарська організація ООН, ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) у рамках проекту технічної допомоги Міністерству аграрної політики та продовольства України реалізує компонент запровадження добровільної консолідації земель. Продовольча й сільськогосподарська організація ООН, ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) у рамках проекту технічної допомоги Міністерству аграрної політики та продовольства України реалізує компонент запровадження добровільної консолідації земель.

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, під час візиту місії ФАО до Києва було домовлено про розробку детального плану запровадження консолідації в двох пілотних областях. Проект передбачає відпрацювання процедур консолідації земель на прикладі експериментальних районів в Київській та Херсонській областях, де будуть сформовані організаційні та практичні підходи укрупнення ділянок. На базі цього дослідження буде розроблено детальний проект концептуальної записки для подальшого фінансування донорами повномасштабного пілотного проекту з земельної консолідації.

«Відсутність великих сформованих масивів земель – одна з особливостей сільського господарства України. Вона пов’язана, зокрема, з активним процесом розпаювання земель колишніх колгоспів між великою кількістю працівників та пенсіонерів з їх числа, а також процесами безоплатної приватизації, – відзначив Максим Мартинюк, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України. – Роздрібнені земельні ділянки є малопридатними для ефективного сільськогосподарського виробництва, тому напрацювання механізму їх укрупнення є однією з умов забезпечення комплексного розвитку сільських територій та підвищення продуктивності АПК загалом».

У середньому по Україні розмір паю становить 4 га. Мінімальні зареєстровані в Івано-Франківській – 1,1 га, Закарпатській та Чернівецькій – по 1,4 га. Максимальні – у Луганській – 8,8 га, Запорізькій – 7,2 га, Миколаївській – 6,9 га.

«У партнерстві з ФАО ми зможемо напрацювати правила консолідації земель, орієнтовані, у першу чергу, на інтереси громадянина-власника земельної ділянки. Ми маємо повністю вилучити елемент примусовості, а також усунути ризики надмірної концентрації та зниження економічної конкуренції під час укрупнення земельних ділянок», – підкреслив Максим Мартинюк.

Довідково

Добровільна консолідація земель – ефективний інструмент для зменшення фрагментації земель i реалізації програм розвитку під керівництвом сільських громад. Формування чітких протоколів консолідації сформує принципово новий формат земельних відносин в Україні.