2017 01 24 11:35:01

EPOLETS презентували відео на пісню «Я хочу бути з тобою»

Українська рок-група EPOLETS презентувала відео на пісню «Я хочу бути з тобою».

«Цей кліп про пристрасть, про бурю емоцій, яка накриває хвилею, коли закохуєшся. Це стан, коли думки проносяться в голові зі швидкістю світла, коли серце стукає неймовірно швидко, коли тобі одночасно і страшно, і цікаво, коли хочеться отримати все й відразу і кинутися у вир з головою», – поділився з Cultprostir лідер EPOLETS Павло Варениця, який виступив режисером ролика. Про це пише cultprostir.ua.

Кліп «Я хочу бути з тобою» складається з різних кадрів, які вибирав і монтував Антон Мигунов. Для зйомки синхронів творці відео використоали фрагменти з еротичних ретро фільмів.

За словами Павла Варениці, вони хотіли створити ефект калейдоскопа з картинками, що часто змінюються і об’єднані одним станом. «Ми запитували, у друзів, знайомих і у самих себе, які візуальні образи виникають в голові від слів «пристрасть», «бажання», «любов» (крім найочевидніших), – розповідає музикант. – Першою асоціацією була стихія: цунамі, торнадо, які зносять усе на своєму шляху, виверження вулканів. Потім природа: прекрасні заходи сонця, квіти і тварини. Потім швидкість, драйв, бунт. Безумовно, згадалися хіпі, які жили в епоху любові і протестів».

EPOLETS пропонують своїм шанувальникам пройти своєрідний квест: порахувати кількість вибухів в їхньому новому відео. Той, хто назве правильну цифру, отримає подарунки від групи.

Трек «Я хочу бути з тобою» увійде до майбутнього альбому EPOLETS, реліз якого запланований на осінь 2017 року. Саунд-продюсером цієї платівки стане учасник «Океан Ельзи» Мілош Єліч.