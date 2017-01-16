2017 01 16 09:55:54

Епідситуація у Кременчуці стабільна, – Максим Середа

На цьому на щотижневій апаратній нараді наголосив керівник управління охорони здоров’я Кременчука Максим Середа. Він зазначив, що цьогорічні січневі загально місцеві показники захворюваності на ГРВІ є нижчими, ніж це було у відповідний часовий період упродовж останніх 5 років.

Однак, головний медик зауважив, що сьогодні розпочалися заняття в закладах освіти після зимових канікул, тому показник захворюваності на респіраторні захворювання може дещо збільшитися. Максим Середа підкреслив, що до цього в медичних установах міста готові, які забезпечені резервним запасом ліків.