Епідситуація у Кременчуці стабільна, – Максим Середа
На цьому на щотижневій апаратній нараді наголосив керівник управління охорони здоров’я Кременчука Максим Середа. Він зазначив, що цьогорічні січневі загально місцеві показники захворюваності на ГРВІ є нижчими, ніж це було у відповідний часовий період упродовж останніх 5 років.
Однак, головний медик зауважив, що сьогодні розпочалися заняття в закладах освіти після зимових канікул, тому показник захворюваності на респіраторні захворювання може дещо збільшитися. Максим Середа підкреслив, що до цього в медичних установах міста готові, які забезпечені резервним запасом ліків.
Минулого тижня до сімейних лікарів із приводу ГРВІ звернулося 120 кременчужан, 78 дорослих і 278 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом «пневмонія».
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