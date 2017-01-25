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Екологія, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 14:10:12

“ЕКОЛТАВА” запрошує на першу цьогорічну зустріч та пропонує долучитись до молодіжного екологічного руху

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“Запрошуємо всіх потенційних волонтерів Еколтави на першу зустріч цього сезону. Ми поділимося планами на 2017 рік, перемогами та досягненями минулого року, і звичайно ж, запропонуємо тобі найкращі варіанти волонтерства та нові можливості в Еколтаві”, – йдеться у повідомленні ЕКОЛТАВИ на сторінці у Facebook.

Зустріч відбудеться вже СЬОГОДНІ, 25 січня, о 17:30! Місце: Grass Coworking  (вул. В’ячеслава Чорновола 12, ТЦ “Олімп”, 2 поверх). У разі виникнення питань, телефонуйте: 0665202842.

 

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