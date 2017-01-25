2017 01 25 14:10:12

“ЕКОЛТАВА” запрошує на першу цьогорічну зустріч та пропонує долучитись до молодіжного екологічного руху

“Запрошуємо всіх потенційних волонтерів Еколтави на першу зустріч цього сезону. Ми поділимося планами на 2017 рік, перемогами та досягненями минулого року, і звичайно ж, запропонуємо тобі найкращі варіанти волонтерства та нові можливості в Еколтаві”, – йдеться у повідомленні ЕКОЛТАВИ на сторінці у Facebook.