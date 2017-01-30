2017 01 30 16:20:41

Єдиний податок у 2017 році

Законом України від 20.12.2016, № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» встановлено:

з 1 січня 2017 року граничний розмір ставки єдиного податку:

для першої групи платників єдиного податку складає 10 % прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року, а не мінімальну зарплату, як було раніше. Тобто максимальна сума єдиного податку для 1 групи становить 160 грн. на місяць;

граничний розмір ставки для другої групи складає 20 % мінімальної заробітної плати і становить 640 грн в місяць.

для третьої групи єдиного податку ставки складають 3 % (з ПДВ) і 5 % (без ПДВ) доходу.

для четвертої групи єдиного податку (сільгоспвиробни ки) ставки з 1 січня 2017 року з 1 гектара (у % бази оподаткування) становлять:

• для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподар ських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

• для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;

• для багаторічних насаджень (крім розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;

• для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;

• для земель водного фонду – 2,43;

• для сільськогосподар ських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту – 6,33.

ГУ ДФС у Полтавській області