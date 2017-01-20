2017 01 20 12:00:12

Дзюдоїстка з Полтавщина виборола “срібло” на всеукраїнському турнірі

Спортсменка з Горішніх Плавнів Анастасія Мельник стала другою на всеукраїнському турнірі з дзюдо, повідомляє “Полтавщина Спорт”.

Днями у Луцьку відбувся Відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат пам’яті волинських майстрів дзюдо. У змаганнях брали участь і представники Полтавщини. При цьому наші земляки не обійшлися без нагород.

Анастасія Мельник з Горішніх Плавнів, яка виступала у ваговій категорії до 70 кг посіла на змаганнях друге місце. Наша дзюдоїстка у фіналі поступилася Анні Бойко з Рівного.