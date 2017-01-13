Директор «Полтавського автодору» про скандальний тендер на 92 млн грн: «Промторг» – єдиний підрядник, який погодився постачати матеріали у розстрочку

Днями кілька полтавських видань поширили новину про те, як дочірнє підприємство «Полтавський облавтодор» уклало угоду (https://goo.gl/f n794q) на постачання матеріалів з ТОВ «ТК «Промторг», зареєстрованим лише у вересні 2016 року. При цьому, сума угоди склала близько 92 млн. грн. Директор облавтодору Дмитро Осовський вирішив пояснити ключові моменти закупівлі.

Резонанс навколо угоди між ДП «Полтавський облавтодор» та ТОВ «ТК «Промторг» не вщухає майже тиждень. Громадських активістів та журналістів обурило те, що постачальник дочірнього підприємства існує тільки з вересня 2016, а тендер по закупівлях взагалі не проводився.

– Ми і не повинні були проводити торгів, – переконує директор ДП «Полтавський облавтодор» Дмитро Осовський. – Адже підприємство діє на промисловій та комерційній основі, не є розпорядником та одержувачем бюджетних коштів і усі закупівлі підприємство проводить винятково за власні, а не за бюджетні кошти, тому і не має проводити тендери.

Вибір контрагентом ТОВ «ТК «Промторг» директор «Полтавського облавтодору» пояснює просто: товариство – єдиний з постачальників, який погодився на поставку товару у розстрочку на 40 діб.

– Журналісти запитують, чому ми напряму не співпрацюємо з «Укрнафтою». Але ця компанія готова була забезпечувати нас пально-мастильни ми матеріалами тільки по 100% передплаті, – говорить Дмитро Осовський. – А ми фізично не можемо виконати такі умови, адже отримуємо кошти тільки після виконання робіт для замовника. Тільки за 2016 рік замовники винні підприємству близько 20 млн. грн. А ми, в свою чергу, маємо заборгованість за поставлені матеріали на 8,7 млн. грн., податки – 10 млн. грн. та потребу у коштах на заробітну плату – 8,9 млн. грн.

Непокоїли громадськість і начебто високі ціни, за якими «Полтавський облавтодор» планує закупити матеріали. Наприклад, керівник відділу боротьби з корупцією центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Гліб Каневський, аналізуючи угоди, помітив, що вартість пального та бітуму могла бути меншою.

–Дійсно, середня вартість бензину А-92 на початку січня становила 23,25 грн., у договорі вартість становить 22,90 грн. за 1 літр пального, дизельне паливо закуповуємо по 21,70 грн, — зазначає директор ДП «Полтавський автодор». — Стартова ціна на торгах на бітум складає 7 500 грн., але це ціна ще не виготовленого бітуму, оскільки виробник на торгах реалізує товар, який лише планує виробляти. А облавтодор, в таких економічних умовах, не має можливості купувати матеріали по передоплаті. Крім того, ми керувалися середніми цінами, актуальними сьогодні у нашому регіоні, і жодних завищених цифр ви у нашій угоді не побачите.

Пояснив Осовський і загальну вартість договору, до якого у ЗМІ та громадських активістів також виникали численні питання:

– 92 мільйони гривень – та сума, за межі якої ми не маємо права вийти впродовж терміну дії угоди (по 31 грудня 2018 року – Авт.). Але це не значить, що ми витратимо саме цю суму. Фактична вартість закупівель у ТК «Промторг» може бути значно меншою, все залежатиме від потреб підприємства.

При цьому, відзначає Дмитро Осовський, договір не «прив’язує» ДП «Полтавський облавтодор» до вказаного контрагента. Адже, у разі наявності більш вигідних пропозицій, облавтодор може розірвати угоду або просто не замовляти товар.

Починаючи з 2013 року, кредитори постійно звертаються до суду із заявами про визнання підприємства банкрутом. Проте, керівництво зберегло підприємство та робочі місця 800 працівників-доро жників. Лише протягом 2016 року три компанії зверталися до суду із заявами про банкрутство ДП «Полтавський облавтодор». І хоч для врегулювання ситуації вжили ряд заходів, загроза банкрутства існує і відлякує постачальників від співпраці.

Прес-служба ДП «Полтавський автодор»