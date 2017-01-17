2017 01 17 11:08:44

Двоє полтавців готуються до фіналу чемпіонату Європи з баскетболу

Двоє полтавців увійшли до чоловічої збірної команди України з баскетболу і готуються до фіналу чемпіонату Європи з баскетболу. Це – Ігор Сергєєв та Богдан Беберя, повідомили у Полтавській міській раді.

У минулому році команда юнаків міста Полтави з баскетболу виборола призове місце на Чемпіонаті України Дитяча Юнацька баскетбольна ліга, а сьогодні вихованці дарують тренеру неабияке задоволення бачити їх на міжнародній арені. Протягом останньої декади січня 2017 року хлопці будуть проходити навчально-тренувальні збори в місті Києві, Пуща Водиця.

Із 27 січня по 5 лютого будуть перебувати у Туреччині на міжнародному турнірі.