ДТП в Полтавському районі: є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Автопригода сталася сьогодні близько 6-ї години ранку на 14-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія, поблизу села Шевченки, що у Полтавському районі. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Попередньо відомо, що сталося зіткнення двох автомобілів – «ВАЗ-21099» під керуванням 28-річного полтавця, який рухався в напрямку міста Кременчук, та «Volkswagen Jetta» під керуванням 21-річного жителя Кіровоградської області.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ВАЗ-21099» загинув на місці події, 63-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen Jetta» з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Проводиться подальша перевірка.
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