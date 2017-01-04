2017 01 04 10:23:51

ДТП в Полтавському районі: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Автопригода сталася сьогодні близько 6-ї години ранку на 14-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія, поблизу села Шевченки, що у Полтавському районі. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Попередньо відомо, що сталося зіткнення двох автомобілів – «ВАЗ-21099» під керуванням 28-річного полтавця, який рухався в напрямку міста Кременчук, та «Volkswagen Jetta» під керуванням 21-річного жителя Кіровоградської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ВАЗ-21099» загинув на місці події, 63-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen Jetta» з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Проводиться подальша перевірка.