2017 01 05 10:57:56

ДТП у Хорольському районі: троє людей травмовані

Автопригода сталася учора об 11:45 на автодорозі Кременчук-Бочки у Хорольському районі.

За попередньою інформацією, по вказаній автодорозі у напрямку міста Кременчука рухався автомобіль “Мерседес Віто” під керуванням 58-річного мешканця міста Ромни. На перехресті з автодорогою Хорол-Оржиця«Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106», під керуванням 46-річного мешканця Хорольського району, який рухався в напрямку міста Хорол.

Як повідомляють у ГУ НП у Полтавській області, внаслідок ДТП водій, 43-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-2106» та 59-річний пасажир автомобіля “Мерседес Віто” отримали тілесні ушкодження та були доставлені на лікування до Хорольської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.