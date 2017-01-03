2017 01 03 12:19:54

Дострокових виборів у 2017 році не буде, – Парубій

“Дострокових виборів до Верховної Ради у 2017 році не буде”. Про це у програмі 5 каналу “Погляд” заявив голова парламенту Андрій Парубій.

За його словами, цей сценарій нав’язується Росією, але в Україні він не матиме успіху.

“Дочасних виборів не буде. Я глибоко переконаний, що той сценарій, який нав’язується Україні, зовні, це сценарій не український. А для агресора, який фактично обламав зуби об українську армію на сході, величезні кошти витрачаються на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Звичайно, парламент є головним майданчиком, на який здійснюється ця атака. Ми бачили подібні сценарії у Молдові, коли через дестабілізацію російські сили намагаються змінити вектор цілої країни. Такий сценарій намагаються нав’язати Україні, але він не буде мати успіхів у державі”, – запевнив голова Верховної Ради.

Крім того, спікер парламенту висловив переконання, що за кілька місяців Україна отримає безвізовий режим. За його словами, це питання мають розглянути на одному з найближчих засідань Європарламенту.

“В найближчі місяці на пленарних засідання Європарламенту це питання має бути вирішено. Я можу сказати одне напевно – коли воно постане до порядку денного, у нас буде переважна більшість депутатів. Я це знаю від депутатів різних фракцій і про це можу говорити впевнено. Можу твердо говорити, питання не знято з порядку денного – воно відтерміновано”, – зазначив Парубій.