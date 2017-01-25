Дороги Полтавщини посипають піщано-сольовою сумішшю
Полтавські дорожники активно посипають піщано-сольовою сумішшю дороги області.
Вчора на диспетчерську службу надійшло повідомлення про те, що в селі Сенча Лохвицького району ускладнений підйом та спуск на одне з місцевих узвиш. Після отримання інформації, працівники Лохвицького райавтодору оперативно вжили заходів з ліквідації ожеледиці.
Про це повідомили в прес-службі автомобільних доріг Полтавщини.
Загалом, в ніч на 25 січня у Полтавській області працювало 82 механізми та майже 120 чоловік. Посипання проводили в кожному районі регіону. Зранку проїзд забезпечено на усіх автомобільних шляхах загального користування.
Наразі техніка працює в Диканьському, Зіньківському, Котелевському, Чутівському, Лохвицькому, Миргородському, Пирятинському, Лубенському, Полтавському районах. Задіяно 40 одиниць спецтехінки.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+