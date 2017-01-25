2017 01 25 18:31:35

Дороги Полтавщини посипають піщано-сольовою сумішшю

Полтавські дорожники активно посипають піщано-сольовою сумішшю дороги області.

Вчора на диспетчерську службу надійшло повідомлення про те, що в селі Сенча Лохвицького району ускладнений підйом та спуск на одне з місцевих узвиш. Після отримання інформації, працівники Лохвицького райавтодору оперативно вжили заходів з ліквідації ожеледиці.

Про це повідомили в прес-службі автомобільних доріг Полтавщини.

Загалом, в ніч на 25 січня у Полтавській області працювало 82 механізми та майже 120 чоловік. Посипання проводили в кожному районі регіону. Зранку проїзд забезпечено на усіх автомобільних шляхах загального користування.

Наразі техніка працює в Диканьському, Зіньківському, Котелевському, Чутівському, Лохвицькому, Миргородському, Пирятинському, Лубенському, Полтавському районах. Задіяно 40 одиниць спецтехінки.