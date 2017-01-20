2017 01 20 09:21:53

Докладніше про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 2017 році

Головне управління ДФС у Полтавській області звертає увагу платників, що згідно з вимогами Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) та з врахуванням положень Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.05.2014 за № 480/25257 суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, зобов’язані з 17.12.2016 при здійсненні зазначених операцій застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

Відповідальність за незастосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, визначена статтею 18 Закону № 265.

Звертаємо увагу, що відповідна інформація 14.12.2016 також розміщена на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua у розділі «Новини»).

Головне управління ДФС у Полтавській області