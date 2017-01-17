2017 01 17 13:12:08

Доходи об’єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів, – експерт про результати фінансової децентралізації 2016 року

У півтори рази – на 48,5 млрд грн зросли надходження власних доходів місцевих бюджетів України у 2016 році у порівнянні з 2015 роком. Про це у коментарі журналістам повідомила Координатор з питань фінансів Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Яніна Казюк. У півтори рази – на 48,5 млрд грн зросли надходження власних доходів місцевих бюджетів України у 2016 році у порівнянні з 2015 роком. Про це у коментарі журналістам повідомила Координатор з питань фінансів Центрального офісу реформ при Мінрегіоні

«Плюс 49,3% або 48,5 млрд грн – таке зростання надходжень власних доходів місцевих бюджетів року, що завершився. Загалом власні доходи місцевих бюджетів склали 147 млрд грн. Ці дані свідчать, що фінансова децентралізація, попри шквал критики і популізму, дозволила місцевим бюджетам значно зрости, а територіям – отримати можливості свого розвитку», – прокоментувала Яніна Казюк. Інформує у прес-центр ініціативи «Децентралізація влади».

Вона навела дані, які свідчать, що в 2016 році податок на доходи фізичних осіб склав 79 млрд грн. Його ріст склав +47%. Це на 25 млрд грн більше від таких надходжень 2015 року. Плата за землю зросла на 9 млрд грн або на 61% і склала 23,3 млрд грн. Єдиний податок досяг росту на 58% і склав 17 млрд грн.

Важливим джерелом надходжень до доходів місцевих бюджетів став акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (нафтопродуктів, тютюнових та алкогольних виробів), фактичні надходження якого склали 11,6 млрд грн. А це на 52% більше (+ 4 млрд грн.) ніж в минулому році.

«Ще динамічніша тенденція зростання власних ресурсів місцевих бюджетів спостерігається у об’єднаних територіальних громадах. Їх у минулому році було 159. Власні ресурси їхніх бюджетів, якщо порівнювати з 2015 роком, зросли більше, ніж у 3 рази або на 2,3 млрд грн. і склали 3,3 млрд грн», – констатувала експерт.

У об’єднаних громадах фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 1,7 млрд грн, плати за землю – 558 млн грн (зросли на 58%), акцизного податку – 368 млн грн (зросли на 68%), єдиного податку – 447 млн грн (зросли на 57%).

Яніна Казюк зазначила, що об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів таких громад на одного жителя відповідної території. В середньому цей показник (у порівнянні з 2015 роком) по всіх об’єднаних громадах збільшився на 1645 грн. (з 700 грн до 2345 грн).

За даними, які навела експерт, за 2016 рік доходи загального фонду місцевих бюджетів 159 ОТГ, з урахуванням трансфертів з державного бюджету, склали 7 млрд грн, що більше, ніж у 7 разів порівняно з надходженнями 2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ.

Експерт висловила думку, що важливим завданням на 2017 рік для Уряду та Парламенту повинно залишатися максимальне посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування шляхом передачі їм ресурсів та повноважень.