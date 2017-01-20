2017 01 20 15:50:13

Додаткова відпустка водіям автотранспортних засобів

З питання надання додаткової відпустки, працівникам, які працюють водіями автотранспортних засобів вантажних автомобілів, надає роз’яснення начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області Полєнова Вікторія Миколаївна.

Згідно п. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційни м та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я,надаються щорічн і додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Підрозділом «Функціонування автомобільного транспорту» розділу ХV «Транспортні послуги» Списку (Додаток № 2, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (із змінами), позицією 13 передбачено:

«водій автомобіля, у тому числі спеціального (крім пожежного), вантажністю: від 1,5 до 3 тонн — 4 к.д.; 3 тонни і більше — 7 к.д.»

Отже, у разі віднесення автомобіля, на якому працює водій, до однієї із зазначених категорій він може мати право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці відповідної тривалості.

Водночас за пропозицією Міністерства транспорту України Зміною №4 до Класифікатора професій ДК 003-95 у професію «Водій автотранспортних засобів» з колом Класифікатора 8322.2 інтегровано професійні назви робіт, що використовувалис я раніше, а саме: водій автомобіля 3,2,1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомніс тю та вантажні автомобілі)» (код 8324.2) тощо.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до п. 6 і 7 Порядку застосування названого вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 р. № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці проведення атестації робочих місць за умовами праці законодавством не передбачено.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу з особливим характером праці.

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/644

Ситуація 6

Посаду водія включено в список працівників із ненормованим робочим днем за колдоговором, що дає право на додаткову відпустку, — 7 календарних днів. До 1 вересня 2013 року він працював на умовах неповного робочого дня, а з 1 вересня 2013 року — на умовах неповного робочого тижня (чотири дні на тиждень, крім п’ятниці). З 1 квітня 2014 року він узяв щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день.

Право на відпустку за ненормований робочий день виникає у водія лише з вересня 2013 року. Адже при роботі з неповним робочим днем умови ненормованості не застосовують.

Для обчислення стажу для додаткової відпустки за ненормований робочий день та її тривалості потрібно:

 визначити кількість календарних днів розрахункового періоду (із 1 вересня 2013 року по 31 березня 2014 року), які надають право на таку відпустку, — 212 к. дн. (30 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн. + 31 к. дн. + 31 к. дн. + 28 к. дн. + 31 к. дн.). Після виключення святкових і неробочих днів, що припадають на цей період, отримаємо стаж для додаткової відпустки — 209 к. дн. (212 к. д н. – 3 н. дн.);

 виключити з розрахункового періоду ті робочі дні, коли водій не працював (п’ятниця — щотижня): 209 к. дн. - 30 к. дн. = 179 к. дн.;

 обчислити тривалість додаткової відпустки для водія з ненормованим робочим днем: (7 дн. : 355 дн.) х 179 к. дн. = 3,53 к. дн., округлюємо до 4-х.

Отже, водієві за відпрацьований робочий рік мають надати чотири календарних дні додаткової відпустки за ненормований робочий день.