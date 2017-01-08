2017 01 08 09:11:48

Доба в АТО: російсько-окупаційні війська 72 рази обстріляли позиції ЗСУ, шестеро поранених

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів – по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО.



На Луганському – з мінометів різних калібрів – по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці.

На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське. Загалом відбулося 72 обстріли.

Шестеро наших військовослужбовців поранено.