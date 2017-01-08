Доба в АТО: російсько-окупаційні війська 72 рази обстріляли позиції ЗСУ, шестеро поранених
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів – по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Луганському – з мінометів різних калібрів – по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці.
На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське. Загалом відбулося 72 обстріли.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+