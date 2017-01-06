Доба в АТО: російські найманці 32 рази відкривали вогонь по позиціям ЗСУ, один поранений
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці та Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
На Маріупольському напрямку – з мінометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Мар’їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП противника.
На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці. Загалом зафіксовано 32 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено.
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