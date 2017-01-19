Доба в АТО: противник 37 раз обстріляв позиції ЗСУ, двох наших військових поранено
Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО за минулу добу було зафіксовано37 обстрілів. Двох наших військових поранено.
З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї – Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. По Широкиному – БМП противника.
На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.
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