Минулої доби окупанти продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках
Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.
На Донецькому – Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве. Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.
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