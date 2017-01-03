2017 01 03 07:14:27

Минулої доби окупанти продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках

Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Повідомляють у прес-центрі штабу АТО.



На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.

На Донецькому – Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве. Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.