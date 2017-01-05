Доба в АТО: 52 обстріли, в районі Троїцького з важкої артилерії
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.
На Маріупольському – з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному неодноразово вогонь вела БМП окупантів.
На Луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.
На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку.
Одного нашого військовослужбовця поранено. Загалом за минулу добу відбулося 52 обстріли.
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