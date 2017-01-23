Доба в АТО: 41 обстріл, четверо наших військових поранено
Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери. Про це повідомляють у пре-центрі штабу АТО.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом зафіксовано 41 обстріл. Четверо наших військових поранено.
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