2017 01 05 09:45:25

Доба на Полтавщині: самогубство, 38 крадіжок та 5 наркозлочинів

За добу, з 4 на 5 січня, в Полтавській області зареєстровано 84 повідомлення про злочинні посягання, з них 34 розкрито.

За вказаний період скоєно 1 умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 грабіж, 38 крадіжок, 4 шахрайства, 1 хуліганство, 3 факти незаконного обігу зброї, 5 наркозлочинів.

На дорогах області сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 1 людина загинула та 6 людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 61 особа, скоєно 1 самогубство.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.