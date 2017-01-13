Доба на Полтавщині: 7 наркозлочинів, 53 крадіжки та 2 ДТП
За добу, з 12 на 13 січня, в Полтавській області зареєстровано 93 повідомлення про злочинні посягання, з них 24 розкрито. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
За вказаний період скоєно 1 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 3 грабежі, 53 крадіжки, 8 шахрайств, 1 факт незаконного заволодіння автотранспортом, 7 наркозлочинів.
На дорогах області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких троє людей травмовано.
Всього на Полтавщині померло 73 особи, скоєно 1 самогубство.
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.
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