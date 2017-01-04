2017 01 04 09:24:10

Доба на Полтавщині: 5 наркозлочинів, ДТП та 85 крадіжок

За добу, з 3 на 4 січня, в Полтавській області зареєстровано 138 повідомлень про злочинні посягання, з них 71 розкрито. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період скоєно 1 умисне тяжке тілесне ушкодження, 1 розбій, 2 грабежі, 85 крадіжок, 17 шахрайств, 1 хуліганство, 2 факти незаконного заволодіння транспортним засобом, 5 наркозлочинів.

На автошляхах області сталося 1 ДТП, в якій 2 особи травмовано.

Всього на Полтавщині померло 68 осіб.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.