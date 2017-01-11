2017 01 11 11:13:49

Доба на Полтавщині: 43 крадіжки, 2 шахрайства та 3 наркозлочини

За добу, з 10 на 11 січня, в Полтавській області зареєстровано 67 повідомлень про злочинні посягання, з них 29 розкрито.

За вказаний період скоєно 43 крадіжки, 2 шахрайства, 2 факти незаконного заволодіння автотранспортом, 3 наркозлочини.

Всього на Полтавщині померло 57 осіб. Про це повідомили у ГУ НП Полтавській області.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.